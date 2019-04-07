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Нейронна мережа IBM навчилася визначати, коли люди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Американський техногігант IBM заявив про технологію штучного інтелекту, яка може визначити, коли співробітники захочуть звільнитися з роботи з точністю до 95%.
Дивися повний текст Нейронна мережа IBM навчилася визначати, коли люди хочуть звільнитися з роботи
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Додано: Сер 10 кві, 2019 17:53
30% сотрудников отдела кадров - высоко и очень поэтично оценили нововведение ;)
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