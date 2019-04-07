RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нейронна мережа IBM навчилася
визначати, коли люди...

Нейронна мережа IBM навчилася визначати, коли люди...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 17:52

Нейронна мережа IBM навчилася визначати, коли люди...

Пропонуємо до обговорення:
Американський техногігант IBM заявив про технологію штучного інтелекту, яка може визначити, коли співробітники захочуть звільнитися з роботи з точністю до 95%.

Дивися повний текст Нейронна мережа IBM навчилася визначати, коли люди хочуть звільнитися з роботи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88337
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 17:53

30% сотрудников отдела кадров - высоко и очень поэтично оценили нововведение ;)
metall_05
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 19.09.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий...
R2 » Вів 09 кві, 2019 11:28
8 234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 11:04
RomanTik
У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть...
R2 » Пон 08 кві, 2019 13:40
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2019 13:40
649Sasha
Коли технологія 5G запрацює повноцінно – прогноз експертів
R2 » Нед 07 кві, 2019 14:22
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 14:23
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11986)
10.04.2019 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.