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Порівняли вартість життя в
Україні, Польщі та Білорусі

Порівняли вартість життя в Україні, Польщі та Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 17:56

Порівняли вартість життя в Україні, Польщі та Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
За транспорт українці платять менше європейців, проте оренда чи купівля нерухомості коштує в рази дорожче.

Дивися повний текст Порівняли вартість життя в Україні, Польщі та Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 17:56

Яка Влада такой народ ...бідний
olegpulyak2007
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