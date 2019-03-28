У Львівській області приступили до ремонту автомобільної міжнародної траси М-11
Дивися повний текст Дорожники почали ремонтувати ще одну міжнародну трасу.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 18:08
Дорожники почали ремонтувати ще одну міжнародну трасу
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Дивися повний текст Дорожники почали ремонтувати ще одну міжнародну трасу.
Додано: Сер 10 кві, 2019 18:08
Что-то не сходится. Как в число худших?! Если не считать участка объездной дороги вокруг Городка с чуть худшим покрытием, то по украинским меркам - это просто отличная дорога. А на М10 множество таких стыков, что зубы клацают.
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