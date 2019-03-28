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Інвестиційний фонд - прибуткові стратегії.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Прибуток від вкладів в іноземні інвестиційні фонди - реальний і стабільний дохід.
Дивися повний текст Інвестиційний фонд - прибуткові стратегії.
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