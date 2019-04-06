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На "стіну Яценюка" витратили вже 1,3 мільярда - ДПСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба станом на 2019 рік витратила 1,3 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд на українсько-російському кордоні - так званий проект "Стіна".
Дивися повний текст На \"стіну Яценюка\" витратили вже 1,3 мільярда - ДПСУ
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Додано: Сер 10 кві, 2019 19:46
Что-бы не обижать Яценюка, предлагаю переименовать "стену Яценюка" в "забор Кролика". Это ближе к истине.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 10 кві, 2019 19:51
Зато Денисова (омбудсмен) собирает деньги для поездки родственников пленных моряков - на карточку привата.
А на невидимую стену потратили 1,3млрд. И неизвестно сколько ещё потратят, если так называемые "реформаторы" останутся у власти. Думай
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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