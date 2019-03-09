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Зарплатні борги: знайшли
спосіб, як вирішити проблему

Зарплатні борги: знайшли спосіб, як вирішити проблему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 21:03

Зарплатні борги: знайшли спосіб, як вирішити проблему

Пропонуємо до обговорення:
Для цього розробили відповідний законопроект.

Дивися повний текст Зарплатні борги: знайшли спосіб, як вирішити проблему.
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