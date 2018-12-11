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У Львові відновлюють
опалювальний сезон

У Львові відновлюють опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 21:36

У Львові відновлюють опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи зниження температури повітря, завтра, 11 квітня, у Львові планують відновити подачу опалення до всіх споживачів теплопостачальних підприємств. Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської міської ради.

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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 21:36

Хіба можна за один день увімкнути опалення в місті на один день? Тільки витратять гроші на прогрів труб.
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