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Два облгази Фірташа програли суди та мають перерахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 23:03
Пропонуємо до обговорення:
«Вінницягаз» та «Волиньгаз», що входять до групи компаній «РГК» Дмитра Фірташа, не змогли оскаржити у судах рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), якими їх зобов'язали перерахувати обсяги спожитого газу у платіжках.
Дивися повний текст Два облгази Фірташа програли суди та мають перерахувати платіжки на газ своїм споживачам
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Додано: Сер 10 кві, 2019 23:03
Киевоблаг до сих пор не откорректировал платёжки, так что пора уже переходить к следующему этапу - лишению лицензии на поставку газа населению и возбуждение уголовных дел по факту мошенничества в особо крупных размерах...
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