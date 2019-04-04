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Два облгази Фірташа програли
суди та мають перерахувати...

Два облгази Фірташа програли суди та мають перерахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 23:03

Два облгази Фірташа програли суди та мають перерахувати...

Пропонуємо до обговорення:
«Вінницягаз» та «Волиньгаз», що входять до групи компаній «РГК» Дмитра Фірташа, не змогли оскаржити у судах рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), якими їх зобов'язали перерахувати обсяги спожитого газу у платіжках.

Дивися повний текст Два облгази Фірташа програли суди та мають перерахувати платіжки на газ своїм споживачам.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 23:03

Киевоблаг до сих пор не откорректировал платёжки, так что пора уже переходить к следующему этапу - лишению лицензии на поставку газа населению и возбуждение уголовных дел по факту мошенничества в особо крупных размерах...
Тракторист
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