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До кінця року в Україні
запровадять 3 тисячі нових...

До кінця року в Україні запровадять 3 тисячі нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 23:09

До кінця року в Україні запровадять 3 тисячі нових...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2019 року в Україні запровадять близько 3 тисяч нових стандартів якості товарів та продукції, які мають замінити застарілі радянські ГОСТи.

Дивися повний текст До кінця року в Україні запровадять 3 тисячі нових стандартів, що замінять радянські ГОСТи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 23:09

проблема в том что некоторые стандарты ЕС хуже ГОСТов СССР...
Тракторист
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