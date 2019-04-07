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МВФ оновив прогноз
цін на нафту

МВФ оновив прогноз цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 07:18

МВФ оновив прогноз цін на нафту

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 долара за барель.

Дивися повний текст МВФ оновив прогноз цін на нафту.
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