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МВФ оновив прогноз цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 07:18
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 долара за барель.
Дивися повний текст МВФ оновив прогноз цін на нафту
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