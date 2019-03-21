Про це повідомляє Associated Press.
Дивися повний текст У США чоловіка, який купив острів за $8 млн, затримали за крадіжку з магазину товарів на $300.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 08:22
У США чоловіка, який купив острів за $8 млн, затримали...
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Дивися повний текст У США чоловіка, який купив острів за $8 млн, затримали за крадіжку з магазину товарів на $300.
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