RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США чоловіка, який купив
острів за $8 млн, затримали...

У США чоловіка, який купив острів за $8 млн, затримали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 08:22

У США чоловіка, який купив острів за $8 млн, затримали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Associated Press.

Дивися повний текст У США чоловіка, який купив острів за $8 млн, затримали за крадіжку з магазину товарів на $300.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ купив 10 польських трамваїв Pesa за майже 570 млн...
R2 » Сер 10 кві, 2019 17:24
3 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 02:34
EKO
Штраф в 4300 євро: українця затримали на кордоні за...
R2 » Чет 21 бер, 2019 09:51
4 218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 бер, 2019 04:38
EKO
Названо електромобіль, який у 2018 році найбільше продавався
R2 » П'ят 22 лют, 2019 19:05
1 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 19:05
andriy_radich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70033)
11.04.2019 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.