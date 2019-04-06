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Максимальний розмір монетизованих
субсидій у березні...

Максимальний розмір монетизованих субсидій у березні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 08:23

Максимальний розмір монетизованих субсидій у березні...

Пропонуємо до обговорення:
АТ «Укрпошта» у березні виплатила 1,9 млрд грн монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг.

Дивися повний текст Максимальний розмір монетизованих субсидій у березні через Укрпошту склав 9 тис. грн (інфографіка).
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