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Міненерговугілля стверджує,
що багато приватних СЕС...

Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 08:48

Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті міністерства.

Дивися повний текст Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС заробляють за рахунок інших споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 08:48

Работу назвали злоупотреблением.
СЭС строят , чтобы зарабатывать , это модно, и нормально. И цена - 5 грн./КВтч. , это реальная цена себестоимости (с учетом стоимости оборудования, роботы, обслуживания, и строка окупаемости около 5 лет.).
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 09:40

Re: Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС...

"споживач виробляє електроенергію, яка йому не потрібна" А ДТЕК Ахметова для себе єнергію виробляе чи таки на продаж? по ціні також біля 5 гр. за неї "споживачі мають опосередковано сплачувати" чи ні?
Star1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 09:46

Інвестуй не інвестуй, а олігархи все одно палки в колеса країні ставлять. От і думайте, люди.
solar_power_bell
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