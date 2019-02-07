Про це йдеться на сайті міністерства.
Дивися повний текст Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС заробляють за рахунок інших споживачів.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 08:48
Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС заробляють за рахунок інших споживачів.
Додано: Чет 11 кві, 2019 08:48
Работу назвали злоупотреблением.
СЭС строят , чтобы зарабатывать , это модно, и нормально. И цена - 5 грн./КВтч. , это реальная цена себестоимости (с учетом стоимости оборудования, роботы, обслуживания, и строка окупаемости около 5 лет.).
Додано: Чет 11 кві, 2019 09:40
Re: Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС...
"споживач виробляє електроенергію, яка йому не потрібна" А ДТЕК Ахметова для себе єнергію виробляе чи таки на продаж? по ціні також біля 5 гр. за неї "споживачі мають опосередковано сплачувати" чи ні?
Додано: Чет 11 кві, 2019 09:46
Інвестуй не інвестуй, а олігархи все одно палки в колеса країні ставлять. От і думайте, люди.
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