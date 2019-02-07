Про це йдеться на сайті міністерства.
Дивися повний текст Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС заробляють за рахунок інших споживачів.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 08:49
Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС...
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Дивися повний текст Міненерговугілля стверджує, що багато приватних СЕС заробляють за рахунок інших споживачів.
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