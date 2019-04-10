Оператор мобільного зв'язку lifecell планує в червні 2019 року запустити в Україні мобільний платіжний сервіс Paycell.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 11:16
lifecell в червні запустить в Україні сервіс Paycell
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell в червні запустить в Україні сервіс Paycell.
Додано: Чет 11 кві, 2019 11:17
Хм.. А какие плюшки ждут пользователей этих карт? Чем они выгодно отличаются от приватовских? да и тарифы на использование тоже интересно узнать.
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