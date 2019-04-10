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lifecell в червні запустить
в Україні сервіс Paycell

lifecell в червні запустить в Україні сервіс Paycell
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:16

lifecell в червні запустить в Україні сервіс Paycell

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку lifecell планує в червні 2019 року запустити в Україні мобільний платіжний сервіс Paycell.

Дивися повний текст lifecell в червні запустить в Україні сервіс Paycell.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:17

Хм.. А какие плюшки ждут пользователей этих карт? Чем они выгодно отличаются от приватовских? да и тарифы на использование тоже интересно узнать.
RomanTik
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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