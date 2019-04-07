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Розенко розповів, що буде
далі з підвищенням пенсій

Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:27

Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, підвищення пенсій не є одноразовою акцією.

Дивися повний текст Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:27

Пенсії підвищить вам Коломойський, поділиться украденими 5,5 мільярдами баксів.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:37

Дальше будет ж***.
nalim
 
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