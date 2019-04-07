За його словами, підвищення пенсій не є одноразовою акцією.
Дивися повний текст Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 11:27
Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій
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Дивися повний текст Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій.
Додано: Чет 11 кві, 2019 11:27
Пенсії підвищить вам Коломойський, поділиться украденими 5,5 мільярдами баксів.
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