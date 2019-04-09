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Українці оформили тисячі авто
на "єврономерах" за...

Українці оформили тисячі авто на "єврономерах" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:35

Українці оформили тисячі авто на "єврономерах" за...

Пропонуємо до обговорення:
Податківці спільно правоохоронцями в Рівненській області розкрили чергову шахрайську схему легалізації авто на "єврономерах".

Дивися повний текст Українці оформили тисячі авто на \"єврономерах\" за підробленими документами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:35

А что вы хотели, когда погибали евробляховладельцев.
nalim
 
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