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Українці оформили тисячі авто на "єврономерах" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Податківці спільно правоохоронцями в Рівненській області розкрили чергову шахрайську схему легалізації авто на "єврономерах".
Дивися повний текст Українці оформили тисячі авто на \"єврономерах\" за підробленими документами
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Додано: Чет 11 кві, 2019 11:35
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