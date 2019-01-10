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Норвегія завершує
нафтову кар'єру

Норвегія завершує нафтову кар'єру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:38

Норвегія завершує нафтову кар'єру

Пропонуємо до обговорення:
За даними Bloomberg, Норвегія може незабаром почати згортати свої нафтові проекти.

Дивися повний текст Норвегія завершує нафтову кар'єру.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:39

Самое интересное будет попозже... Когда окажется, что и нефть не так востребована, да и дорого у себя добывать, а рыбный промысел уже не тот.
Норвегию спасет разве, что глобальное потепление, когда смогут у себя выращивать овощи и фрукты. Впрочем, мы до тех времен точно не доживем...
Watcher
 
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