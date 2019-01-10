За даними Bloomberg, Норвегія може незабаром почати згортати свої нафтові проекти.
Дивися повний текст Норвегія завершує нафтову кар'єру.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 11:38
Норвегія завершує нафтову кар'єру
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Дивися повний текст Норвегія завершує нафтову кар'єру.
Додано: Чет 11 кві, 2019 11:39
Самое интересное будет попозже... Когда окажется, что и нефть не так востребована, да и дорого у себя добывать, а рыбный промысел уже не тот.
Норвегию спасет разве, что глобальное потепление, когда смогут у себя выращивать овощи и фрукты. Впрочем, мы до тех времен точно не доживем...
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