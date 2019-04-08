Виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні.
Дивися повний текст Стало відомо, чи продовжиться виплата монетизованих субсидій у квітні і травні.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 11:40
Стало відомо, чи продовжиться виплата монетизованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, чи продовжиться виплата монетизованих субсидій у квітні і травні.
Додано: Чет 11 кві, 2019 11:40
Сейчас они будут говорить что угодно. Реальность наступит после выборов и может отличаться от обещаний.
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