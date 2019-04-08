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Стало відомо, чи продовжиться
виплата монетизованих...

Стало відомо, чи продовжиться виплата монетизованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:40

Стало відомо, чи продовжиться виплата монетизованих...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні.

Дивися повний текст Стало відомо, чи продовжиться виплата монетизованих субсидій у квітні і травні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 11:40

Сейчас они будут говорить что угодно. Реальность наступит после выборов и может отличаться от обещаний.
nalim
 
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