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«Розетка» запустила
доставку в поштомати

«Розетка» запустила доставку в поштомати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 12:03

«Розетка» запустила доставку в поштомати

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-гіпермаркет і маркетплейс «Розетка» запустив доставку товарів в поштомати.

Дивися повний текст «Розетка» запустила доставку в поштомати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 12:03

печально. Всего 9 почтоматов и те в Киеве
ostapov
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 13:23

ostapov Незнаю, видел год назад и не в Киеве, в отделении Привата да еще в очень маленьком отделении. Зайдите в Приват и спросите.
romiks2009
 
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