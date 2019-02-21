Інтернет-гіпермаркет і маркетплейс «Розетка» запустив доставку товарів в поштомати.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 12:03
«Розетка» запустила доставку в поштомати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Розетка» запустила доставку в поштомати.
Додано: Чет 11 кві, 2019 13:23
ostapov Незнаю, видел год назад и не в Киеве, в отделении Привата да еще в очень маленьком отделении. Зайдите в Приват и спросите.
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