ПриватБанк встановив нові безготівкові курси для клієнтів, які купують валюту онлайн через Приват24 або розраховуються карткою в закордонних інтернет-магазинах.
Дивися повний текст Приват24 продає валюту за новими безготівковими курсами.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 12:24
Приват24 продає валюту за новими безготівковими курсами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приват24 продає валюту за новими безготівковими курсами.
Додано: Чет 11 кві, 2019 12:24
Какая важная новость. Можно по несколько раз в день постить после каждого изменения курса.
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