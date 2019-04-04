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Приват24 продає валюту за
новими безготівковими курсами

Приват24 продає валюту за новими безготівковими курсами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 12:24

Приват24 продає валюту за новими безготівковими курсами

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк встановив нові безготівкові курси для клієнтів, які купують валюту онлайн через Приват24 або розраховуються карткою в закордонних інтернет-магазинах.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 12:24

Какая важная новость. Можно по несколько раз в день постить после каждого изменения курса.
alter
 
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