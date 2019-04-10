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Пан-Вухан — виробник промислових
кліток для кроликів.

Пан-Вухан — виробник промислових кліток для кроликів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 12:56

Пан-Вухан — виробник промислових кліток для кроликів.

Компанія «Пан-Вухан» виготовляє промислові клітки для вирощування кролів. Клітки сконструйовані таким чином, щоб надати кроликам необхідний для їх життєдіяльності простір, а також забезпечити для персоналу зручність в обслуговуванні. Наші клітки і додаткове обладнання, яке входить в комплектацію, виробляються з високоякісних матеріалів. Також компанія «Пан-Вухан» https://pan-vyhan.com/ надає широкий спектр додаткових послуг. Ви можете отримати більш детальну інформацію, відвідавши наш сайт https://pan-vyhan.com/
Компанія «Пан-Вухан» - якість, гарантія, досвід, сервіс! Почніть свою фермерську справу правильно, зверніться до нас - і ми про все подбаємо!
panvuhan
 
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