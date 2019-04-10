Про це Finance.ua розповів оператор української газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз».
Дивися повний текст Якість газу у березні 2019 року по регіонах України.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 13:32
Якість газу у березні 2019 року по регіонах України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу у березні 2019 року по регіонах України.
Додано: Чет 11 кві, 2019 13:32
бред....все эти цифры.
качество газа можно определить по закипанию чайника. У нас (Черниговская) чайник с 3 чашками закипает 15-20 мин. Да газ непонятно цвета - то красный, то оранжевый....
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