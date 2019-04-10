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Якість газу у березні 2019
року по регіонах України

Якість газу у березні 2019 року по регіонах України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 13:32

Якість газу у березні 2019 року по регіонах України

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповів оператор української газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз».

Дивися повний текст Якість газу у березні 2019 року по регіонах України.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 13:32

бред....все эти цифры.
качество газа можно определить по закипанию чайника. У нас (Черниговская) чайник с 3 чашками закипает 15-20 мин. Да газ непонятно цвета - то красный, то оранжевый....
stanislav_ysm
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