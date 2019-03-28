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Ощадбанк відстояв свої
вимоги на 700 мільйонів до...

Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 14:04

Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до...

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк отримав перемогу у справі на 700 мільйонів з компанією «ТММ Енергобуд».

Дивися повний текст Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до компанії «ТММ Енергобуд».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 14:04

Блин так кто в итоге победил?

"...Несмотря на законную и последовательную правовую позицию Ощадбанка, Верховный Суд оставил обоснованное решение в его пользу и поставил точку в этом споре. "
ТММ или Ощад победил?
pavel_kleymionov
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