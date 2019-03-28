Ощадбанк отримав перемогу у справі на 700 мільйонів з компанією «ТММ Енергобуд».
Дивися повний текст Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до компанії «ТММ Енергобуд».
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Додано: Чет 11 кві, 2019 14:04
Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до...
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Дивися повний текст Ощадбанк відстояв свої вимоги на 700 мільйонів до компанії «ТММ Енергобуд».
Додано: Чет 11 кві, 2019 14:04
Блин так кто в итоге победил?
"...Несмотря на законную и последовательную правовую позицию Ощадбанка, Верховный Суд оставил обоснованное решение в его пользу и поставил точку в этом споре. "
ТММ или Ощад победил?
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