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Раді рекомендують підвищити
штрафи українським...

Раді рекомендують підвищити штрафи українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:05

Раді рекомендують підвищити штрафи українським...

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається посилити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:05

чому не зарплату в 10 раз, а штрафи?
ggl_inter
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