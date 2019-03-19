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Раді рекомендують підвищити штрафи українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Передбачається посилити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 15:05
чому не зарплату в 10 раз, а штрафи?
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