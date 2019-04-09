Про це він написав у своїй сторінці на фейсбуці.
Дивися повний текст Коболєв повідомив, скільки \"Нафтогаз\" планує заробити в цьому році (інфографіка).
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Додано: Чет 11 кві, 2019 15:11
Коболєв повідомив, скільки "Нафтогаз" планує заробити в...
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Дивися повний текст Коболєв повідомив, скільки \"Нафтогаз\" планує заробити в цьому році (інфографіка).
Додано: Чет 11 кві, 2019 15:12
Если Коболев заведет себе пару замов с такой же зп, то проблемы с ликвидностью начнуться не толко у нафтогаза но и у 99 % потребителей газа.
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