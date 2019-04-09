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Коболєв повідомив, скільки
"Нафтогаз" планує заробити в...

Коболєв повідомив, скільки "Нафтогаз" планує заробити в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:11

Коболєв повідомив, скільки "Нафтогаз" планує заробити в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у своїй сторінці на фейсбуці.

Дивися повний текст Коболєв повідомив, скільки \"Нафтогаз\" планує заробити в цьому році (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:12

Если Коболев заведет себе пару замов с такой же зп, то проблемы с ликвидностью начнуться не толко у нафтогаза но и у 99 % потребителей газа.
blueiceua
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