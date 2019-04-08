RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найгіршу дорогу України заново
будують за новою технологією

Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:13

Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією

Пропонуємо до обговорення:
В Україні провели перший етап масштабного ремонту п'яти кілометрів національної траси Кропивницький – Миколаїв, яка вважається найгіршою в країні.

Дивися повний текст Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88360
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:13

..угу..главное, чтоб на этот "конструктивный слой" потом (как разъедутся по домам СМИ) не "забыли" положить асфальт!!...иначе, как была эта дорога худшей, так ею и останется..только на н-цать сотен лямов дороже!!!
maestro71
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:20

Еще не факт что новая технология на поверку окажеться лучше старой.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 09.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:57

Re: Найгіршу дорогу України заново будують за новою технолог

без весовых комплексов ремонт таких направлений бесполезен. Т.е. польза будет, но совсем не на тот срок, на который рассчитываем, читая фразу: "дорогу заново строят".
forumreader
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 09.09.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією
R2 » Чет 11 кві, 2019 15:15
0 11
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 15:15
R2
Якість газу у березні 2019 року по регіонах України
R2 » Чет 11 кві, 2019 13:32
2 33
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 15:09
blueiceua
Росія активно взялася за підрахунок "боргу" України за Крим
R2 » Пон 08 кві, 2019 15:46
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2019 18:40
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3804)
11.04.2019 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.