В Україні провели перший етап масштабного ремонту п'яти кілометрів національної траси Кропивницький – Миколаїв, яка вважається найгіршою в країні.
Дивися повний текст Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 15:13
Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією.
Додано: Чет 11 кві, 2019 15:13
..угу..главное, чтоб на этот "конструктивный слой" потом (как разъедутся по домам СМИ) не "забыли" положить асфальт!!...иначе, как была эта дорога худшей, так ею и останется..только на н-цать сотен лямов дороже!!!
Додано: Чет 11 кві, 2019 15:57
Re: Найгіршу дорогу України заново будують за новою технолог
без весовых комплексов ремонт таких направлений бесполезен. Т.е. польза будет, но совсем не на тот срок, на который рассчитываем, читая фразу: "дорогу заново строят".
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