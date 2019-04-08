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Найгіршу дорогу України заново
будують за новою технологією

Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:15

Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією

Пропонуємо до обговорення:
В Україні провели перший етап масштабного ремонту п'яти кілометрів національної траси Кропивницький – Миколаїв, яка вважається найгіршою в країні.

Дивися повний текст Найгіршу дорогу України заново будують за новою технологією.
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