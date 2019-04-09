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Пасемо задніх: українці
заробляють менше за всіх у Європі

Пасемо задніх: українці заробляють менше за всіх у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:22

Пасемо задніх: українці заробляють менше за всіх у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили у Верховній Раді.

Дивися повний текст Пасемо задніх: українці заробляють менше за всіх у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:27

Авторов статьи не смущает -

1. Зарплаты в Украине самые низкие в Европе.

2. В 2018 году украинская среднемесячная зарплата – 8865 грн (277 евро).
Самая низкая зарплата среди стран Европейского союза в Болгарии – 261 евро.

3. 277 > 261

Болгария НЕ ЕВРОПА ???

д-ы б-ь (с)
tradedragon
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