Про це заявили у Верховній Раді.
Дивися повний текст Пасемо задніх: українці заробляють менше за всіх у Європі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 15:22
Пасемо задніх: українці заробляють менше за всіх у Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пасемо задніх: українці заробляють менше за всіх у Європі.
Додано: Чет 11 кві, 2019 16:27
Авторов статьи не смущает -
1. Зарплаты в Украине самые низкие в Европе.
2. В 2018 году украинская среднемесячная зарплата – 8865 грн (277 евро).
Самая низкая зарплата среди стран Европейского союза в Болгарии – 261 евро.
3. 277 > 261
Болгария НЕ ЕВРОПА ???
д-ы б-ь (с)
|