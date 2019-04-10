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Аренда Сертификата по
депозитарной деятельности

Аренда Сертификата по депозитарной деятельности
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 15:56

Аренда Сертификата по депозитарной деятельности

Сдам в аренду сертификат по депозитарной деятельности, срок действия - до 23.11.2020 года, стаж работы на фондовом рынке 13 лет, нарушений и судимостей нет, в профучастнике не работаю.
Екатерина +38 066 683 79 76
Katerina V
 
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Yuri_T

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