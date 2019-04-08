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Данилишин спрогнозував рівень
зростання ВВП цього року

Данилишин спрогнозував рівень зростання ВВП цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:51

Данилишин спрогнозував рівень зростання ВВП цього року

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП у 2019 році становитиме 2,7 - 3%, а індекс споживчих цін буде знаходитись у межах однозначного показника.

Дивися повний текст Данилишин спрогнозував рівень зростання ВВП цього року.
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