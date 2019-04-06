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Завод Коломойського-Пінчука
виграв спір у ДФС щодо 305...

Завод Коломойського-Пінчука виграв спір у ДФС щодо 305...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:53

Завод Коломойського-Пінчука виграв спір у ДФС щодо 305...

Пропонуємо до обговорення:
Дніпропетровський окружний адмінсуд своїм рішенням від 15.01.2019 задовольнив позов АТ “Нікопольський завод феросплавів” (в справі №804/7970/17), визнав протиправним та скасував повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДФС від 17.08.2017,

Дивися повний текст Завод Коломойського-Пінчука виграв спір у ДФС щодо 305 млн грн податкового кредиту з ПДВ.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:53

Интересно, сколько сейчас откат за такие решения.
nalim
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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