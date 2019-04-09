|
|
Київрада дозволила "Київавтодору" залучити €60 млн...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 17:56
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалено на засіданні в четвер.
Дивися повний текст Київрада дозволила \"Київавтодору\" залучити €60 млн кредиту ЄБРР на капремонт мосту Метро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88364
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 кві, 2019 17:56
За такі гроши можна новий міст побудувати.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор