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Київрада дозволила "Київавтодору"
залучити €60 млн...

Київрада дозволила "Київавтодору" залучити €60 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 17:56

Київрада дозволила "Київавтодору" залучити €60 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалено на засіданні в четвер.

Дивися повний текст Київрада дозволила \"Київавтодору\" залучити €60 млн кредиту ЄБРР на капремонт мосту Метро.
R2
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За такі гроши можна новий міст побудувати.
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