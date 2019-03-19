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У МОН пояснили, які документи необхідні при прийомі до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2019 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Для першочергового зарахування дитини в перший клас використовувати лише один спосіб підтвердження її місця проживання – місце реєстрації – є неприпустимим обмеженням. Підтвердити місце проживання можна також низкою інших документів.
Дивися повний текст У МОН пояснили, які документи необхідні при прийомі до першого класу
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