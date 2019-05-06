Вартість проїзду залежить від відстані, пори року, дня тижня, категорії поїзда, типу вагона і рівня якості послуг.
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пояснили, від чого залежить вартість квитків на поїзди.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 19:12
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пояснили, від чого залежить вартість квитків на поїзди.
Додано: Чет 11 кві, 2019 19:12
Сегодня услышала новость- на ж/д введут дополнительную плату за провоз багажа. Кто-то уже знает, сколько будет стоить багажный билет?
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:00
Re: В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
Жадность и наглость основные составляющие ценообразования в Укрзалізниці.
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