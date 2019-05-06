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В "Укрзалізниці" пояснили,
від чого залежить вартість...

В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 19:12

В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість проїзду залежить від відстані, пори року, дня тижня, категорії поїзда, типу вагона і рівня якості послуг.

Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пояснили, від чого залежить вартість квитків на поїзди.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 19:12

Сегодня услышала новость- на ж/д введут дополнительную плату за провоз багажа. Кто-то уже знает, сколько будет стоить багажный билет?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:00

Re: В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...

Жадность и наглость основные составляющие ценообразования в Укрзалізниці.
Black Jack - White Business
ruvex
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