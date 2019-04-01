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Apple випустить дві моделі
iPhone з трьома камерами - ЗМІ

Apple випустить дві моделі iPhone з трьома камерами - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 23:07

Apple випустить дві моделі iPhone з трьома камерами - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Apple представить прямих наступників iPhone XS, XS Max і XR, які отримають нові специфікації і функції.

Дивися повний текст Apple випустить дві моделі iPhone з трьома камерами - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 23:07

Да хоть с 10-ю, кому это все надо. Конкуренты все это делают гораздо дешевле. Вряд ли это удержит акции на таком космическом уровне.
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