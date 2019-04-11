RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вітренко перерахував кроки
"Нафтогазу" в разі зупинки...

Вітренко перерахував кроки "Нафтогазу" в разі зупинки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 08:42

Вітренко перерахував кроки "Нафтогазу" в разі зупинки...

Пропонуємо до обговорення:
Припинення транзиту російського газу через Україну стане потужним ударом по енергетичній безпеці європейських країн і по всьому енергетичному сектору Європейського союзу.

Дивися повний текст Вітренко перерахував кроки \"Нафтогазу\" в разі зупинки транзиту з РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88364
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 08:42

Жалкие воровитые людишки. Все просрали, а теперь ищут крайних.
nalim
 
Повідомлень: 6637
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 09:17

Витренко перечислил шаги "Нафтогаза" в случае остановки транзита из РФ

шаг первый-разогнать вас как прослойку, выписывающую себе премии.
шаг второй-посадить,если не вернете эти премии.
Tabak
 
Повідомлень: 177
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 09:30

По-третє, наголосив він, “Нафтогаз” має намір почати нові слухання в арбітражному суді щодо стягнення амортизаційних сум, якщо “Газпром” заблокує транзит газу через Україну

Простите, я правильно понял, что Нафтогаз будет требовать от Газпрома покрытия расходов на амортизацию ГТС, переставшей действовать в случае запуска СП-2? Я, конечно, не юрист, но по-моему это противоречит не только любому писаному праву, но и элементарному здравому смыслу.
Волгарь
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 12.10.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв повідомив, скільки "Нафтогаз" планує заробити в...
R2 » Чет 11 кві, 2019 15:11
4 90
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 08:20
nalim
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
R2 » Чет 11 кві, 2019 19:12
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 19:12
1007qwert
Київрада дозволила "Київавтодору" залучити €60 млн...
R2 » Чет 11 кві, 2019 17:56
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 17:56
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.