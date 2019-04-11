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Вітренко перерахував кроки "Нафтогазу" в разі зупинки...
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 08:42
Пропонуємо до обговорення:
Припинення транзиту російського газу через Україну стане потужним ударом по енергетичній безпеці європейських країн і по всьому енергетичному сектору Європейського союзу.
Дивися повний текст Вітренко перерахував кроки \"Нафтогазу\" в разі зупинки транзиту з РФ
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 08:42
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 09:17
Витренко перечислил шаги "Нафтогаза" в случае остановки транзита из РФ
шаг первый-разогнать вас как прослойку, выписывающую себе премии.
шаг второй-посадить,если не вернете эти премии.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 09:30
По-третє, наголосив він, “Нафтогаз” має намір почати нові слухання в арбітражному суді щодо стягнення амортизаційних сум, якщо “Газпром” заблокує транзит газу через Україну
Простите, я правильно понял, что Нафтогаз будет требовать от Газпрома покрытия расходов на амортизацию ГТС, переставшей действовать в случае запуска СП-2? Я, конечно, не юрист, но по-моему это противоречит не только любому писаному праву, но и элементарному здравому смыслу.
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