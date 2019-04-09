Корпорація Google заявила, що волоконно-оптичний кабель, який компанія прокладає через Атлантичний океан, буде найшвидшим у своєму роді.
Дивися повний текст Google заявила, що новий кабель компанії буде найшвидшим у своєму роді.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:00
Google заявила, що новий кабель компанії буде найшвидшим...
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Дивися повний текст Google заявила, що новий кабель компанії буде найшвидшим у своєму роді.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:00
Что еще за новый кабЕль? Кого они уже наняли на эту должность, и куда девать старый?)
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