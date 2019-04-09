RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Google заявила, що новий кабель
компанії буде найшвидшим...

Google заявила, що новий кабель компанії буде найшвидшим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:00

Google заявила, що новий кабель компанії буде найшвидшим...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Google заявила, що волоконно-оптичний кабель, який компанія прокладає через Атлантичний океан, буде найшвидшим у своєму роді.

Дивися повний текст Google заявила, що новий кабель компанії буде найшвидшим у своєму роді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88366
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:00

Что еще за новый кабЕль? Кого они уже наняли на эту должность, и куда девать старый?)
Rainbow
 
Повідомлень: 2246
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розенко розповів, що буде далі з підвищенням пенсій 1, 2
R2 » Чет 11 кві, 2019 11:27
15 399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 10:55
vetka
Viber запустив новий сервіс для переадресації...
R2 » Сер 10 кві, 2019 03:37
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 03:37
EKO
Україна більше не буде "сировинною країною" -...
R2 » Вів 09 кві, 2019 21:10
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 21:10
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.