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Зовнішній борг Росії зріс майже на $14 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Зовнішній борг РФ за січень-березень збільшився на 3%, або на $13,8 млрд, і досяг на 1 квітня $467,8 млрд.
Дивися повний текст Зовнішній борг Росії зріс майже на $14 млрд
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R2
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:11
Кто им дал в долг? Где санкции?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:31
hxbbgaf написав:
Кто им дал в долг? Где санкции?
В основном это результат переоценки РУБЛЕВОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА (примерно 115 млрд. долларов в эквиваленте). На 1/1 он рассчитывался по курсу 69,5, а на 1/4 - по 64.75.
А в долг дают, не сумлевайтесь - очень неплохо покупают евробонды.
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Волгарь
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