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Зовнішній борг Росії зріс майже на $14 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Зовнішній борг РФ за січень-березень збільшився на 3%, або на $13,8 млрд, і досяг на 1 квітня $467,8 млрд.
Дивися повний текст Зовнішній борг Росії зріс майже на $14 млрд
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