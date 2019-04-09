RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна на 4 місці в світі
за дешевизною мобільного...

Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:03

Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість одного гігабайта мобільних даних в Україні становить $0,51.

Дивися повний текст Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного інтернету (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:03

Зачем нам это знать?
Тот кто умный, тот поймет.

Думай.
p_a_l
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:23

Нужно понизить стоимость интернета в Украине чтобы хотя бы в этом быть на призовом месте. А так лузеры как и везде.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:23

Карты столбят общеизвестные факты:
1) Крым наш.
2) Россию считают Азией.

И чудненько.
sanyok
 
Повідомлень: 145
З нами з: 15.02.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на...
R2 » Вів 09 кві, 2019 23:04
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 23:04
romiks2009
Україна більше не буде "сировинною країною" -...
R2 » Вів 09 кві, 2019 21:10
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 21:10
Igorten
Україна не імпортує газ із РФ 1225 днів: скільки... 1, 2
R2 » П'ят 05 кві, 2019 20:57
10 636
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 08:57
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70094)
12.04.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.