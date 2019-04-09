Середня вартість одного гігабайта мобільних даних в Україні становить $0,51.
Дивися повний текст Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного інтернету (інфографіка).
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:03
Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного...
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Дивися повний текст Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного інтернету (інфографіка).
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:23
Нужно понизить стоимость интернета в Украине чтобы хотя бы в этом быть на призовом месте. А так лузеры как и везде.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:23
Карты столбят общеизвестные факты:
1) Крым наш.
2) Россию считают Азией.
И чудненько.
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