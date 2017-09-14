У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за...

Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:28

Еще вариант: знаю нескольких получателей субсидий наличными , которым ее еще не выплатили. Они в краткосрочной перспективе - тоже должники.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!