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У КМДА розповіли, скільки киян
привласнили субсидію за...

У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:05

У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за...

Пропонуємо до обговорення:
25% отримувачів субсидій готівкою в Києві не оплатили послуги житлово-комунального господарства в березні.

Дивися повний текст У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за березень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:05

Метод МВФ. Вгонять народ в долги чтобы потом забрать имущество.

Думай.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:28

Еще вариант: знаю нескольких получателей субсидий наличными , которым ее еще не выплатили. Они в краткосрочной перспективе - тоже должники.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:32

  p_a_l написав:Метод МВФ. Вгонять народ в долги чтобы потом забрать имущество.

Думай.

та кому это имущество нужно. Раздолбанные хрущи и обсосанные гостинки.
Востаннє редагувалось vetka в П'ят 12 кві, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:33

  zloy_ukr написав:Еще вариант: знаю нескольких получателей субсидий наличными , которым ее еще не выплатили. Они в краткосрочной перспективе - тоже должники.

а я знаю людей которым назначили субсидию с января по март 2019 г, но как ей воспользоваться непонятно.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:44

В КГГА рассказали, сколько киевлян пр...ли субсидию за март
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:51

  blueiceua написав:В КГГА рассказали, сколько киевлян пр...ли субсидию за март

А то можно подумать, было не понятно, что так оно и будет?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:00

Ну так они ж бросили субсидию многим, кто получал на дому на банковский счёт. Счёт за ком.услуги на 100%, а субсидии по факту нет
Moimir
 
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