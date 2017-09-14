25% отримувачів субсидій готівкою в Києві не оплатили послуги житлово-комунального господарства в березні.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за березень.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:05
У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за...
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Дивися повний текст У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за березень.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:05
Метод МВФ. Вгонять народ в долги чтобы потом забрать имущество.
Думай.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:28
Еще вариант: знаю нескольких получателей субсидий наличными , которым ее еще не выплатили. Они в краткосрочной перспективе - тоже должники.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:32
та кому это имущество нужно. Раздолбанные хрущи и обсосанные гостинки.
Востаннє редагувалось vetka в П'ят 12 кві, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:33
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:51
Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:00
Ну так они ж бросили субсидию многим, кто получал на дому на банковский счёт. Счёт за ком.услуги на 100%, а субсидии по факту нет
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