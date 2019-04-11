Рівень доларизації в Україні у 2018 році становить 43% валових кредитів і 42% за депозитами.
Дивися повний текст Рівень доларизації в Україні вдвічі вищий від природного - НБУ.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:52
Рівень доларизації в Україні вдвічі вищий від природного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень доларизації в Україні вдвічі вищий від природного - НБУ.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:53
Рівень доларизації показує ступінь довіри до НБУ і уряду, і він є цілком природнім
Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:19
Видимот НБУ знает лучше самого биизнеса и населения что этому бизнесу и населению лучше.
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