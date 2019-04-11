RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рівень доларизації в Україні
вдвічі вищий від природного...

Рівень доларизації в Україні вдвічі вищий від природного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:52

Рівень доларизації в Україні вдвічі вищий від природного...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень доларизації в Україні у 2018 році становить 43% валових кредитів і 42% за депозитами.

Дивися повний текст Рівень доларизації в Україні вдвічі вищий від природного - НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:53

Рівень доларизації показує ступінь довіри до НБУ і уряду, і він є цілком природнім
Taras Rudko
 
Повідомлень: 362
З нами з: 03.10.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:19

Видимот НБУ знает лучше самого биизнеса и населения что этому бизнесу и населению лучше.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 09.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запрацював Антикорупційний суд 1, 2
R2 » Чет 11 кві, 2019 16:05
12 287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 12:00
сова
В Україні планують проектувати навскісні наземні переходи
R2 » П'ят 12 кві, 2019 11:21
1 18
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 11:21
p_a_l
"Київстар" думає над впровадженням 5G в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 03 кві, 2019 20:36
29 1428
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 20:54
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70094)
12.04.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.