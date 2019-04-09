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Омелян: Україна може обігнати
Захід в галузі електромобілів

Омелян: Україна може обігнати Захід в галузі електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 13:20

Омелян: Україна може обігнати Захід в галузі електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України повідомив причини розвитку виробництва електромобілів.

Дивися повний текст Омелян: Україна може обігнати Захід в галузі електромобілів.
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