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Суд наклав санкції на "АвтоЗАЗ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:05
Пропонуємо до обговорення:
11 квітня в Україні керівництво "АвтоЗАЗ" зобов'язали вивести концерн зі стану банкрутства в найкоротші терміни.
Дивися повний текст Суд наклав санкції на \"АвтоЗАЗ\"
.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:05
копирайтеры явно путают термины "санация" и "санкция"
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eugenetb
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