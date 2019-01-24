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Суд наклав санкції
на "АвтоЗАЗ"

Суд наклав санкції на "АвтоЗАЗ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:05

Суд наклав санкції на "АвтоЗАЗ"

Пропонуємо до обговорення:
11 квітня в Україні керівництво "АвтоЗАЗ" зобов'язали вивести концерн зі стану банкрутства в найкоротші терміни.

Дивися повний текст Суд наклав санкції на \"АвтоЗАЗ\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:05

копирайтеры явно путают термины "санация" и "санкция"
eugenetb
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