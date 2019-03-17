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Техноскарб - платформа, де
купувати і продавати б/в...

Техноскарб - платформа, де купувати і продавати б/в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:23

Техноскарб - платформа, де купувати і продавати б/в...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні купуємо телефон з великим багатофункціональним екраном, завтра - ультратонкий ноутбук.

Дивися повний текст Техноскарб - платформа, де купувати і продавати б/в техніку вигідно і безпечно.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 16:24

Это хорошо, что есть такие магазины, где можно посмотреть и сразу пощупать, проверить технику.
gigor_bank
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