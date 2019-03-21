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Аеропорт «Харків» з червня відкриває прямий рейс до Парижа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:23
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт «Харків» (МАХ), що входить до групи DCH Олександра Ярославського, оголошує про відкриття нового міжнародного маршруту з прямим регулярним сполученням Харків-Париж.
Дивися повний текст Аеропорт «Харків» з червня відкриває прямий рейс до Парижа
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R2
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:24
100 баксов в одну сторону вызывает улыбку. Летал из Польши за 100 долларов в две стороны на двоих. Ну и долететь до Польши да, еще 25 долларов за сегмент.
Для Харькова может и актуально.
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Nickoss1
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Додано: Суб 13 кві, 2019 07:24
Актуально. Есть бизнес, есть делегации, которые летают за бюджетные деньги. Это обычный пересичный будет копейки экономить, добираясь на перекладных. А для другихболее важен комфорт и время, чем 30-50 долларов
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BankirS
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Додано: Суб 13 кві, 2019 22:09
стоит добавить, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines имеет аж 2 самолёта возрастом 15 и 20 лет...
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Тракторист
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Додано: Нед 05 тра, 2019 23:50
Капец, вылет из Харькова в 4 утра, а из Парижа в 8 утра. В Париж летают явно достаточно обеспеченные люди. Для которых лишние 200 баксов за билет не проблема. Лишь бы было удобно. Ну и кто будет летать с таким временем вылета?
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seabrize
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