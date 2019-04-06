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Mercedes-Benz показав
новий кросовер (відео)

Mercedes-Benz показав новий кросовер (відео)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:27

Mercedes-Benz показав новий кросовер (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-Benz опублікувала тизерний відеоролик, на якому показаний новий кросовер GLB. Офіційна прем'єра автомобіля відбудеться через кілька днів на автосалоні в Шанхаї.

Дивися повний текст Mercedes-Benz показав новий кросовер (відео).
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hitechnic16921507
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