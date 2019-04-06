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Mercedes-Benz показав новий кросовер (відео)
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-Benz опублікувала тизерний відеоролик, на якому показаний новий кросовер GLB. Офіційна прем'єра автомобіля відбудеться через кілька днів на автосалоні в Шанхаї.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:27
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