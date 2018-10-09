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Видачу біометричних
паспортів призупинять

Видачу біометричних паспортів призупинять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:30

Видачу біометричних паспортів призупинять

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДП "Документ".

Дивися повний текст Видачу біометричних паспортів призупинять.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:30

Кто хочет взять талон на паспорт по нормальной цене рекомендую через онлайн https://dmsu.gov.ua/services/online/user.html Хоть что то меняется таловы выбрасывают в 0.01мин)))
olgerd
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