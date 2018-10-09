Про це повідомляє прес-служба ДП "Документ".
Дивися повний текст Видачу біометричних паспортів призупинять.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:30
Видачу біометричних паспортів призупинять
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Дивися повний текст Видачу біометричних паспортів призупинять.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:30
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