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Гройсман заявив про "план Б"
на випадок зупинки транзиту...

Гройсман заявив про "план Б" на випадок зупинки транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 18:00

Гройсман заявив про "план Б" на випадок зупинки транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман заявив про \"план Б\" на випадок зупинки транзиту російського газу.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 18:00

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